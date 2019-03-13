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Posted 13 марта 2019, 07:01

Published 13 марта 2019, 07:01

Modified 17 сентября 2022, 15:53

Updated 17 сентября 2022, 15:53

На донской таможне у жителя Украины изъяли 400 пачек контрафактного Marlboro

13 марта 2019, 07:01
Житель Украины пытался провезти в Ростовскую область 400 пачек контрафактных сигарет Marlboro, сообщило ЮТУ.

Автомобиль проходил таможенный контроль на пропускном пункте Матвеев Курган, во время которого сотрудники поста нашли тайник под чехлом заднего сиденья.

В общей сложности из тайника достали восемь тысяч сигарет в 35 блоках и 50 пачках россыпью.

Мужчина не оформил на сигареты декларацию. Кроме того, у таможенников возникли сомнения в оригинальности продукции. Запрос представителю правообладателя подтвердил, что изъятое Marlboro контрафактное.

Сигареты изъяли, в отношении мужчины возбудили два административных дела.

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