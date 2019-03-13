На донской таможне у жителя Украины изъяли 400 пачек контрафактного Marlboro

Posted 13 марта 2019, 07:01
Published 13 марта 2019, 07:01
Modified 17 сентября 2022, 15:53
Updated 17 сентября 2022, 15:53
Автомобиль проходил таможенный контроль на пропускном пункте Матвеев Курган, во время которого сотрудники поста нашли тайник под чехлом заднего сиденья.
В общей сложности из тайника достали восемь тысяч сигарет в 35 блоках и 50 пачках россыпью.
Мужчина не оформил на сигареты декларацию. Кроме того, у таможенников возникли сомнения в оригинальности продукции. Запрос представителю правообладателя подтвердил, что изъятое Marlboro контрафактное.
Сигареты изъяли, в отношении мужчины возбудили два административных дела.