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Российская певица Юлия Началова находится в больнице

13 марта 2019, 12:03
Фото: pixabay.com
Состояние российской певицы Юлии Началовой вызывает беспокойство у ее поклонников, так как из различных источников о ней сообщают разные сведения.

Согласно одним источникам, Началову перевели на искусственную вентиляцию легких. Однако менеджер певицы Владимир Белов хоть и отказывается от комментариев, но опровергает эту информацию и удивляется тому, откуда она появилась. Об этом 13 марта сообщило агентство RNS.

Однако пиар-менеджер Началовой Анна Исаева сообщила СМИ о неудовлетворительном состоянии здоровья певицы и о том, что с ней постоянно рядом родные, с которыми пока не удается связаться.

Еще раньше появилась информация, что артистку поместили в реанимацию столичной больницы в тяжелом состоянии, которое было связано с резким повышением сахара и усугублением подагры.

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