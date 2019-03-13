Российская певица Юлия Началова находится в больнице

Согласно одним источникам, Началову перевели на искусственную вентиляцию легких. Однако менеджер певицы Владимир Белов хоть и отказывается от комментариев, но опровергает эту информацию и удивляется тому, откуда она появилась. Об этом 13 марта сообщило агентство RNS.