Российская певица Юлия Началова находится в больнице

Согласно одним источникам, Началову перевели на искусственную вентиляцию легких. Однако менеджер певицы Владимир Белов хоть и отказывается от комментариев, но опровергает эту информацию и удивляется тому, откуда она появилась. Об этом 13 марта сообщило агентство RNS.
Однако пиар-менеджер Началовой Анна Исаева сообщила СМИ о неудовлетворительном состоянии здоровья певицы и о том, что с ней постоянно рядом родные, с которыми пока не удается связаться.
Еще раньше появилась информация, что артистку поместили в реанимацию столичной больницы в тяжелом состоянии, которое было связано с резким повышением сахара и усугублением подагры.