Социологи обозначили среднее время подъема россиян на работу

Газета пишет «Известия», что с 8:00 до 9:00 встают всего 18% респондентов, около 12% опрошенных встают рано утром с 3:00 до 5:00. Вместе с тем, после 10:00 просыпаются всего 3% граждан. В соответствии с результатами исследования, 59% респондентов ложатся спать до 23:00, а около трети опрошенных идут спать уже после полуночи.