rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Социологи обозначили среднее время подъема россиян на работу

13 марта 2019, 12:44
Фото: pexels.com
«Левада-центр» опубликовал данные опроса, в соответствии с которым, около двух третей российских граждан являются жаворонками и встают в промежуток от 6:00 до 7:00.

Газета пишет «Известия», что с 8:00 до 9:00 встают всего 18% респондентов, около 12% опрошенных встают рано утром с 3:00 до 5:00. Вместе с тем, после 10:00 просыпаются всего 3% граждан. В соответствии с результатами исследования, 59% респондентов ложатся спать до 23:00, а около трети опрошенных идут спать уже после полуночи.

Отмечается также, что в опросе, прошедшем с 22 по 28 ноября 2018 года, участвовали 1,6 тыс. человек от 18 лет. Респонденты проживали в 136 населенных пунктах в 52 субъектах России.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28