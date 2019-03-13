Умные домофоны установил "Ростелеком" в Таганроге

Отмечается, что умные домофоны установили в рамках проекта "Безопасный город". Скачав приложение на смартфон, жители дома с умным домофоном могут отслеживать посетителей и получать входящий вызов с оборудования на телефон, если в квартире нет традиционной трубки или к ней никто не подходит. В мобильном приложении также можно увидеть пришедшего и переговорить с ним или открыть дверь.В дальнейшем "Ростелеком" планирует добавить к умным домофонам функцию распознания лиц. В ближайшем будущем умные домофоны появятся и в Ростове.