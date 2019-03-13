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Умные домофоны установил "Ростелеком" в Таганроге

13 марта 2019, 15:01
Фото: пресс-служба «Ростелеком»
Пилотную зону установки умных домофонов организовало в Таганроге ПАО "Ростелеком", сообщила пресс-служба компании.

Синхронизированные с приложением для смартфона домофоны оснащены камерами высокого разрешения с подсветкой и кнопкой вызова службы 112. Информация подключенных к городской системе видеонаблюдения камер по специальным каналам передается в правоохранительные органы, где она будут храниться на защищенном сервере.

Умные домофоны уже установили в многоквартирном доме №26Т в Новом первом переулке. "Ростелеком" установил новейшее оборудование бесплатно, предварительно согласовав монтаж с жителями дома и составив соглашение с УК.

При этом сумма платежа за домофон осталась прежней.

"Основная задача, которую мы решаем запуском зоны внедрения умных домофонов, - протестировать устройства и определиться с объемом нагрузки на каждый из подключенных сервисов. В дальнейшем мы планируем предлагать умный домофон всем желающим. Сегодня данная услуга в качестве пилота уже доступна жителям Москвы и ряда городов России", - рассказал советник директора МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком" Олег Хабаров.

Отмечается, что умные домофоны установили в рамках проекта "Безопасный город". Скачав приложение на смартфон, жители дома с умным домофоном могут отслеживать посетителей и получать входящий вызов с оборудования на телефон, если в квартире нет традиционной трубки или к ней никто не подходит. В мобильном приложении также можно увидеть пришедшего и переговорить с ним или открыть дверь.В дальнейшем "Ростелеком" планирует добавить к умным домофонам функцию распознания лиц. В ближайшем будущем умные домофоны появятся и в Ростове.

"При масштабировании проекта домофоны будут подключены к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО). Это проверенная технология, которая позволяет через квартирные трубки в режиме громкоговорителя оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях, например, о пожаре. Домофон скажет, что случилось и даст инструкцию что делать. Такой подходят уменьшает панику и особенно важен, если дома во время пожара не окажется, например, взрослых", - рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

"Внедрение умных домофонов в Таганроге – один их первых шагов по созданию умного города, соглашение о котором мы подписали с "Ростелекомом" в сентябре 2018 года. Эта технология значительно повысит безопасность и комфорт наших жителей без увеличения расходов на коммунальные платежи", - подчеркнул глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

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