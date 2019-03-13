Увеличить глубину Дона предложили в Ростовской области

"Было предложено сделать гарантированную глубину на этом участке не менее 4,5 метра. Ведь ни в одном документе не говорится о том, что у нас особые условия судоходства в период осенне-зимнего плавания", - рассказал он на круглом столе "О состоянии и проблемах функционирования международных морских портов Ростова и Азова" в среду.
По его словам, из-за погодных условий и падения глубины прекращается движение всего флота: транзитного и того, который грузят в Ростове и Азове.
"Величина 4,5 метра взята не с потолка, она оптимальная", - утверждает Сидоркин. Он отметил, что есть естественные и искусственные сдерживающие моменты на водном пути. "Ростовский железнодорожный мост не разводят при силе ветра 15 метров и выше. И при такой силе ветра движение судов прекращается в принципе", - сообщил спикер.
Сидоркин рассказал, что при силе ветра в районе 14 метров глубина уменьшается на полметра, до 3,5. "Чтобы обеспечить навигационную глубину в четыре метра в любое время года, мы предлагаем увеличить глубину до 4,5 метра", - заключил спикер.
Он отметил, что это потребует больших затрат. "Чтобы они были не такими большими, мы предлагаем руководствоваться речными нормами проектирования, а не морскими", - добавил директор. Для этого потребуется внести изменения на законодательном уровне.