rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Увеличить глубину Дона предложили в Ростовской области

13 марта 2019, 12:41
Фото: Vyacheslav Argenberg/CC BY 2.0 / flickr.com
На участке морского пути от Аксая до приемного буя Азово-Донского канала следует обеспечить минимальную глубину в 4,5 метра, считает директор "Морского агентства "Интерагент" Олег Сидоркин.

"Было предложено сделать гарантированную глубину на этом участке не менее 4,5 метра. Ведь ни в одном документе не говорится о том, что у нас особые условия судоходства в период осенне-зимнего плавания", - рассказал он на круглом столе "О состоянии и проблемах функционирования международных морских портов Ростова и Азова" в среду.

По его словам, из-за погодных условий и падения глубины прекращается движение всего флота: транзитного и того, который грузят в Ростове и Азове.

"Величина 4,5 метра взята не с потолка, она оптимальная", - утверждает Сидоркин. Он отметил, что есть естественные и искусственные сдерживающие моменты на водном пути. "Ростовский железнодорожный мост не разводят при силе ветра 15 метров и выше. И при такой силе ветра движение судов прекращается в принципе", - сообщил спикер.

Сидоркин рассказал, что при силе ветра в районе 14 метров глубина уменьшается на полметра, до 3,5. "Чтобы обеспечить навигационную глубину в четыре метра в любое время года, мы предлагаем увеличить глубину до 4,5 метра", - заключил спикер.

Он отметил, что это потребует больших затрат. "Чтобы они были не такими большими, мы предлагаем руководствоваться речными нормами проектирования, а не морскими", - добавил директор. Для этого потребуется внести изменения на законодательном уровне.

Материалы по теме
Федеральную программу разработают специально для спасения реки ДонУровни воды в реке Дон в Ростовской области достигнут опасных отметокСудно под флагом Монголии село на мель в реке Дон в Ростовской области
#Новости#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28