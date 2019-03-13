Увеличить глубину Дона предложили в Ростовской области

"Было предложено сделать гарантированную глубину на этом участке не менее 4,5 метра. Ведь ни в одном документе не говорится о том, что у нас особые условия судоходства в период осенне-зимнего плавания", - рассказал он на круглом столе "О состоянии и проблемах функционирования международных морских портов Ростова и Азова" в среду.