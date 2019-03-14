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Деньги за интимные фото вымогал житель Астрахани у бывшей подруги

14 марта 2019, 14:34
Фото: pexels.com
Житель Астрахани вымогал деньги у своей бывшей девушки, угрожая распространить ее интимные фотографии, сообщило региональное УМВД.

Астраханец 1996 года рождения потребовал от потерпевшей 10 тысяч рублей, угрожая показать фотографии ее нынешнему супругу. Девушка передала вымогателю затребованную сумму, но спустя время тот потребовал еще 12 тысяч рублей.

Девушка обратилась в полицию и следующая передача денег происходила уже под наблюдением сотрудников МВД. Вымогателя арестовали в момент получения денежных средств.

Оказалось, что ранее задержанный привлекался к к уголовной ответственности за квартирную кражу. С молодого человека взяли подписку о невыезде, в отношении него возбудили уголовное дело.

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