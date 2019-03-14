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Ростовчане чаще всего за год жаловались на расчет платы коммунальных услуг

14 марта 2019, 13:12
Фото: RostovGazeta
Жители Ростова чаще всего за прошлый год жаловались в Госжилнадзор на расчеты платы за коммунальные услуги, сказал начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев.

В четверг Асташев на пресс-конференции подвел итоги контрольно-надзорной деятельности Госжилинспекции области за 2018 год и обозначил задачи на текущий год.

Всего за год в ведомство поступило от жителей области более 26 тысяч обращений. Специалисты выявили более пяти тысяч нарушений, составлено около 1,7 тысячи протоколов о правонарушениях.

"Из обращений - 29% связаны с расчетами платы за коммунальные услуги, 18% - неудовлетворительное состояние домов. Много обращений касаются и качества коммунальных услуг", - отметил Асташев. По результатам проверок перерасчет платы произведен в 700 многоквартирных домов.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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