Ростовчане чаще всего за год жаловались на расчет платы коммунальных услуг

В четверг Асташев на пресс-конференции подвел итоги контрольно-надзорной деятельности Госжилинспекции области за 2018 год и обозначил задачи на текущий год.
Всего за год в ведомство поступило от жителей области более 26 тысяч обращений. Специалисты выявили более пяти тысяч нарушений, составлено около 1,7 тысячи протоколов о правонарушениях.
"Из обращений - 29% связаны с расчетами платы за коммунальные услуги, 18% - неудовлетворительное состояние домов. Много обращений касаются и качества коммунальных услуг", - отметил Асташев. По результатам проверок перерасчет платы произведен в 700 многоквартирных домов.