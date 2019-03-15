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Президент России прокомментировал нападение на новозеландские мечети

15 марта 2019, 14:05
Фото: kremlin.ru
Свои соболезнование в связи с террористическими актами в Новой Зеландии ее премьер-министру Джасинде Ардерн выразил президент России Владимир Путин.

В направленной телеграмме Путин назвал это преступление против молящихся в мечети людей проявлением цинизма и жестокости. Также он выразил надежду о неотвратимости наказания всех людей, имеющих отношение к этому нападению. Об этом 15 марта сообщило агентство RNS.

Что касается самого теракта, то стрельба по прихожанам двух мечетей Новой Зеландии произошла прошлой ночью (по мск). Нападавшие убили 49 человек и ранили 48 человек. При этом один из террористов вел онлайн-трансляцию преступления.

В связи с массовым убийством арестованы трое мужчин и женщина. Власти страны сообщили, что инцидент квалифицирован как теракт.

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