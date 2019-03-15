Президент России прокомментировал нападение на новозеландские мечети

В направленной телеграмме Путин назвал это преступление против молящихся в мечети людей проявлением цинизма и жестокости. Также он выразил надежду о неотвратимости наказания всех людей, имеющих отношение к этому нападению. Об этом 15 марта сообщило агентство RNS.
Что касается самого теракта, то стрельба по прихожанам двух мечетей Новой Зеландии произошла прошлой ночью (по мск). Нападавшие убили 49 человек и ранили 48 человек. При этом один из террористов вел онлайн-трансляцию преступления.
В связи с массовым убийством арестованы трое мужчин и женщина. Власти страны сообщили, что инцидент квалифицирован как теракт.