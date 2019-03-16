Ростовчане раскритиковали наряд модели Анастасии Костенко

Posted 16 марта 2019, 17:34
Published 16 марта 2019, 17:34
Modified 17 сентября 2022, 15:53
Updated 17 сентября 2022, 15:53
Костенко опубликовала свое фото, на нем она в красном пиджаке, белых сапогах и платье. "Ничего не хочется писать, просто оставлю эту фотографию здесь", - сказано в подписи к снимку.
Подписчики в комментариях написали, что белые сапоги не сочетаются с темным верхом. Некоторые посмеялись над этим образом. "Это модно летнее черное платье и белые сапожки с острым носом" - написал с сарказмом один из подписчиков.
Другие пользователи заступились за ростовчанку и заявили, что сейчас такие сапоги в моде.