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Posted 16 марта 2019, 17:34

Published 16 марта 2019, 17:34

Modified 17 сентября 2022, 15:53

Updated 17 сентября 2022, 15:53

Ростовчане раскритиковали наряд модели Анастасии Костенко

16 марта 2019, 17:34
Подписчикам модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко не понравился ее новый наряд, обсуждение появилось в комментариях в Instagram девушки.

Костенко опубликовала свое фото, на нем она в красном пиджаке, белых сапогах и платье. "Ничего не хочется писать, просто оставлю эту фотографию здесь", - сказано в подписи к снимку.

Подписчики в комментариях написали, что белые сапоги не сочетаются с темным верхом. Некоторые посмеялись над этим образом. "Это модно летнее черное платье и белые сапожки с острым носом" - написал с сарказмом один из подписчиков.

Другие пользователи заступились за ростовчанку и заявили, что сейчас такие сапоги в моде.

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