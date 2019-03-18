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Бесплатные фотосессии с мини-пони пройдут в зоопарке Ростова

18 марта 2019, 14:22
Фото: vk.com/rostzoo
На бесплатные фотосессии с мини-пони приглашает зоопарк Ростова-на-Дону в дни весенних каникул, сообщила пресс-служба зоосада.

Сфотографироваться с мини-пони можно будет 23, 28 и 31 марта с 13.00 мск до 15.00 мск.

Кроме того, с 21 марта в зоопарке каждый день будут проходить показательные кормления капибар, сурикатов, обитателей аквариума, шимпанзе, лемуров, слонов, журавлей и других животных. Начало показательных кормлений в 13.00 мск.

Также в дни весенних каникул детей приглашают на познавательные беседы. Беседа "Интересное о копытных животных в зоопарке" пройдет 22 марта, "Морские свинки в домашних условиях. Содержание и уход" 27 марта и "Пауки: все самое интересное" 29 марта. Начало бесед в 15.00 мск.

Кроме того, 25 марта в 11.00 мск состоится мастер-класс, в котором можно будет научиться делать закладки для книг.

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