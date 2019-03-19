Подаренные Москвой троллейбусы запустят на линии в Ростове летом

По его словам, два троллейбуса практически готовы, но требуется оформить множество документов.
"Этот процесс может занять 3-4 месяца и больше, но эту дату фиксировать не нужно", - пояснил он.
Как сообщалось ранее, правительство Москвы и предприятие "Мосгортранс" приняли решение о передаче Ростову-на-Дону 14 троллейбусов особо большого класса сочлененной модели. Переданный в южную столицу подвижной состав находится в хорошем состоянии. Планировалось, что троллейбусы доставят в Ростов до конца 2018 года.