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Подаренные Москвой троллейбусы запустят на линии в Ростове летом

19 марта 2019, 15:57
Фото: rostov-gorod ru
На оформление документов на троллейбусы, которые были переданы Ростову-на-Дону правительством Москвы и предприятием "Мосгортранс", потребуется еще несколько месяцев, сообщил на пресс-конференции директор департамента транспорта города Христофор Ермашов.

По его словам, два троллейбуса практически готовы, но требуется оформить множество документов.

"Этот процесс может занять 3-4 месяца и больше, но эту дату фиксировать не нужно", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, правительство Москвы и предприятие "Мосгортранс" приняли решение о передаче Ростову-на-Дону 14 троллейбусов особо большого класса сочлененной модели. Переданный в южную столицу подвижной состав находится в хорошем состоянии. Планировалось, что троллейбусы доставят в Ростов до конца 2018 года.

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