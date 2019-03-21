Пожизненно осужденная ростовчанка во Вьетнаме просит о переводе в Россию

Суд приговорил 31-летнюю Дапирка к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков год назад. Однако адвокаты Марии уверены, что она стала жертвой нигерийской наркомафии. Дапирка вышла замуж за нигерийца Ника во Вьетнаме в 2014 году. Мужчина подарил ей чемодан, в который ростовчанка упаковала свои вещи и должна была вылететь в Бразилию. В аэропорту в чемодане Марии обнаружили двойное дно, где полицейские нашли кокаин. Суд города Хошимина приговорил Марию к пожизненному сроку.
"Мы подали в МИД России и органы исправительной системы прошение о переводе Марии в Россию. Я уверен, что надежда на перевод есть. Также я инициирую ряд обращений в госорганы. Как только Марию переведут в Россию, мы обратимся к Путину с прошением о помиловании", - рассказал Нурмагамбетов.
По данным donday, состояние здоровья Марии оценивается как нормальное, ей периодически требуется помощь только стоматолога.