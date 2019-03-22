Афиша RostovGazeta: рок-фестиваль, возвращение стадиона и уругвайский вечер

Наталья Орейро - уругвайская актриса и певица, большую известность приобрела благодаря сериалу "Дикий ангел", в котором прославилась как актриса и певица. Орейро привезет большое двухчасовое шоу, а на сцену выйдет вместе со своими музыкантами и танцорами. И еще, по словам организаторов, Наталия представит премьеру песен, которые еще не слышали даже самые преданные поклонники артистки. Билеты еще есть в продаже.