Афиша RostovGazeta: рок-фестиваль, возвращение стадиона и уругвайский вечер

Место №1 – Художественная галерея "Ростов". Что – "Несерьезная выставка". Когда – СБ, 20.00
Выставка представит взгляд на окружающую действительность, выраженный через фигуративные работы малого и среднего формата на стыке между живописью и графикой. Практически не будет абстракции, зато будет много портретов, натюрмортов, пейзажей и необычных персонажей. Эта выставка, как обещают организаторы, точно не заставит скучать. Вход бесплатный.
Место №2 – КСК "Экспресс". Что – концерт Натальи Орейро. Когда – ВС, 18.00
Наталья Орейро - уругвайская актриса и певица, большую известность приобрела благодаря сериалу "Дикий ангел", в котором прославилась как актриса и певица. Орейро привезет большое двухчасовое шоу, а на сцену выйдет вместе со своими музыкантами и танцорами. И еще, по словам организаторов, Наталия представит премьеру песен, которые еще не слышали даже самые преданные поклонники артистки. Билеты еще есть в продаже.
Место №3 – Театр "Человек в кубе". Что – спектакль "Зельда". Когда – СБ, 20.00
Спектакль "Зельда" поставлен по одноименной пьесе Вильяма Льюса. Это волнующая исповедь женщины, испытавшей все прелести светской жизни, а также горечь потери былого положения и несбывшихся надежд. Зельда была рождена не для вторых ролей. Эпатажная, смелая, безмерно талантливая – ее творчество вызывает интерес спустя десятилетия после ее кончины.
Место №4 – Свободное пространство "Циферблат". Что - ВГИК в гостях у "Циферблата". Когда – ВС, 12.00
В этот раз состоится творческая встреча с Николаем Ханжаровым, заслуженным артистом России, членом Союза театральных деятелей России, мастером второго курса специальности «актерское мастерство» Ростовского-на-Дону филиала ВГИК им. С.А. Герасимова. Каждый желающий сможет пообщаться с мастером, а также попробовать себя в сценической роли.
Место №5 – Клуб "Баба Люба". Что – рок-фестиваль. Когда - СБ, 20.00
На сцене с программой "Баба Люба, давай-давай!" (нет, не группа "Серебро") выступят группы ростовского рок-клуба: Поколение Перемен, одно©лово, а также специально приглашенные лучшие группы Ростова: Стихия и Бузина.
Место №6 – Стадион СКА. Что – открытие стадиона. Когда – СБ, 12.00
В полдень на территории стадиона начнет работу выставка военной техники и вооружения, будет работать полевая кухня и выступать оркестр. После торжественной церемонии открытия пройдет матч между ФК "СКА Ростов-на-Дону" и ФК "Динамо Ставрополь". Кстати, на открытие звал Баста.