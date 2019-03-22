Первый за шесть лет матч пройдет на стадионе СКА в Ростове в субботу

Posted 22 марта 2019, 07:45
Published 22 марта 2019, 07:45
Modified 17 сентября 2022, 15:55
Updated 17 сентября 2022, 15:55
В субботу пройдет торжественное открытие стадиона после полной реконструкции и матч между ФК "СКА Ростов-на-Дону" и ФК "Динамо Ставрополь".
В полдень на территории стадиона начнет работу выставка военной техники и вооружения, будет работать полевая кухня и выступать оркестр. Матч начнется в 14.00 мск.
Стадион отремонтировали в рамках подготовки к ЧМ, всего на реконструкцию потратили более 330 миллионов рублей. Теперь у стадиона новые трибуны на 2,2 тысячи человек, цифровое информативное табло и четыре световые мачты.
Отмечается, что в начале марта стадион получил сертификат соответствия современным требованиям к объектам такого типа.
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