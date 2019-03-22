rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 2019, 07:45

Published 22 марта 2019, 07:45

Modified 17 сентября 2022, 15:55

Updated 17 сентября 2022, 15:55

Первый за шесть лет матч пройдет на стадионе СКА в Ростове в субботу

22 марта 2019, 07:45
Первый с 2013 года футбольный матч на стадионе "Спортивный Клуб Армии" пройдет в Ростове-на-Дону 23 марта, сообщило областное правительство.

В субботу пройдет торжественное открытие стадиона после полной реконструкции и матч между ФК "СКА Ростов-на-Дону" и ФК "Динамо Ставрополь".

В полдень на территории стадиона начнет работу выставка военной техники и вооружения, будет работать полевая кухня и выступать оркестр. Матч начнется в 14.00 мск.

Стадион отремонтировали в рамках подготовки к ЧМ, всего на реконструкцию потратили более 330 миллионов рублей. Теперь у стадиона новые трибуны на 2,2 тысячи человек, цифровое информативное табло и четыре световые мачты.

Отмечается, что в начале марта стадион получил сертификат соответствия современным требованиям к объектам такого типа.

Материалы по теме
"Ростов-Арена" стала одним из лучших стадионов 2018 годаФК "Ростов" передали помещения стадиона "Олимп"
#Спорт#Новости
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика