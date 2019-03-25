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Posted 25 марта 2019, 08:58

Published 25 марта 2019, 08:58

Modified 17 сентября 2022, 15:55

Updated 17 сентября 2022, 15:55

Тело новорожденной нашли в туалете ж/д вокзала Краснодар-1

25 марта 2019, 08:58
В туалетной комнате цокольного этажа железнодорожного вокзала Краснодар-1 нашли тело новорожденной девочки, сообщило Южное СУ на транспорте СК РФ.

Тело ребенка в мусорном пакете нашли в 03.30 мск понедельника, мать новорожденной установили, ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района.

По факту происшествия начали процессуальную проверку.

Напомним, в Волгодонске 16-летняя школьница родила в туалете больницы ребенка, спрятала в пакет и выкинула.

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