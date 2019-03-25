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В список Титова попали два предпринимателя из Ростовской области

25 марта 2019, 10:31
Фото: kues1 / freepik.com
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил генпрокурору России Юрию Чайке письмо с просьбой проверить, законно ли предпринимателей держат под стражей на протяжении нескольких лет, следует из сообщения на сайте уполномоченного.

Среди предпринимателей в списке Титова есть два жителя Ростовской области, в том числе индивидуальный предприниматель Виталий Фабрый, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. Как следует из сообщения, Фаброго держат по стражей два года, его дело находится в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Ростовской области. "Ознакомление с материалами дела в объеме 100 томов начато в декабре 2017 года, в период с февраля по апрель 2018 года материалы для ознакомления не предоставлялись", - добавлено в информации на сайте.

Второй случай - дело председателя правления АКБ "Капиталбанк" Сергея Осипова, расследованием также занималось Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области. "Осипов находится под стражей более 27 месяцев, из которых 23 месяцев в ходе следствия", - добавили в сообщении.

Фото: publicdomainpictures.net

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза сомневается в том, что бизнесменов стоит держать под стражей. "Не готов дать комментарий по сути обвинения: виновны они или нет. А так мы считаем, что содержание их под стражей вызывает очень большие недоумения. Я согласен с тем, что государство абсолютно верно трактует позицию о том, что люди находятся под стражей, если они могут скрыться от правосудия, помешать правосудию, угрожать свидетелям, уничтожить доказательную базу. Все заинтересованы, чтобы правосудие свершилось", - считает Дереза. При этом он отметил, что не слышал убедительных доказательств, что это необходимо в этих двух случаях. В частности, не было информации, что предприниматели пытались скрыться или повлиять на свидетелей. "Они гражданские: Осипов - банкир, а Фабрый - юрист. Я считаю, что это не совсем логично", - заключил Дереза.

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