В список Титова попали два предпринимателя из Ростовской области

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза сомневается в том, что бизнесменов стоит держать под стражей. "Не готов дать комментарий по сути обвинения: виновны они или нет. А так мы считаем, что содержание их под стражей вызывает очень большие недоумения. Я согласен с тем, что государство абсолютно верно трактует позицию о том, что люди находятся под стражей, если они могут скрыться от правосудия, помешать правосудию, угрожать свидетелям, уничтожить доказательную базу. Все заинтересованы, чтобы правосудие свершилось", - считает Дереза. При этом он отметил, что не слышал убедительных доказательств, что это необходимо в этих двух случаях. В частности, не было информации, что предприниматели пытались скрыться или повлиять на свидетелей. "Они гражданские: Осипов - банкир, а Фабрый - юрист. Я считаю, что это не совсем логично", - заключил Дереза.