Радиостанцию в Песчанокопском районе подключил "Ростелеком"

Теперь жители района смогут слушать новости и обсуждать волнующие вопросы в прямом эфире радио "FM на Дону Песчанокопское", которое будет вещать на частоте 105.6 FM."Новая телеком-инфраструктура обеспечила студию качественным каналом вещания и возможностью онлайн-трансляции местного вещания в интернет. Мы с министерством информационных технологий последовательно реализуем ряд актуальных для области проектов с учетом нынешних и будущих потребностей населения", - подчеркнул директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов.