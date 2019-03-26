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Радиостанцию в Песчанокопском районе подключил "Ростелеком"

26 марта 2019, 13:43
Фото: topntp26 / flickr.com
ПАО "Ростелеком" подключил к интернету корреспондентский пункт редакции "Колос-инфо" в Песчанокопском районе Ростовской области, сообщил пресс-центр компании.

Новый пункт создали после неоднократных просьб местных жителей об улучшении радиовещания.

Сотрудники "Ростелекома" провели к зданию локальную сеть протяженностью 450 метров, установили двухканальный коммутатор для подключения к сети в доме культуры и городской телефон в самой студии.

"Мы активно проводим работу по устранению цифрового неравенства во всех уголках Ростовской области, чтобы людям был доступен полный спектр информационных услуг. Введенные в эксплуатацию объекты обеспечат качественным вещанием почти всю территорию Песчанокопского района", - рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Теперь жители района смогут слушать новости и обсуждать волнующие вопросы в прямом эфире радио "FM на Дону Песчанокопское", которое будет вещать на частоте 105.6 FM."Новая телеком-инфраструктура обеспечила студию качественным каналом вещания и возможностью онлайн-трансляции местного вещания в интернет. Мы с министерством информационных технологий последовательно реализуем ряд актуальных для области проектов с учетом нынешних и будущих потребностей населения", - подчеркнул директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов.

Подключение станции завершило мероприятия по созданию медиа-группы "Колос-инфо", в которую кроме указанной станции входят телеканал "Дон 24№ и газета "Колос".

До этого в Песчанокопском районе "Ростелеком" подвел сеть к цифровому кинотеатру, который благодаря высокоскоростному интернету может транслировать видеоконтент высокого качества.

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#Новости#Общество
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