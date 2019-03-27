Альфа-Банк профинансировал покупку более 8 тыс вагонов компании RAILGO

По итогам 2018 года среднегодовой объём железнодорожных перевозок компании составляет около 30 млн. тонн грузов «Компания RAILGO – наш давний и надежный партнер, с которым мы плодотворно работаем уже более семи лет. Альфа-Банк – один из крупнейших кредиторов реального сектора России, наша миссия - быть надежным партнером для устойчивых, эффективных, динамичных компаний, предоставляя им весь спектр финансовых инструментов для развития бизнеса и наращивания доли рынка. Мы крайне довольны тем, что в результате данной сделки наш клиент еще больше усилит свои позиции на рынке», - заявил руководитель управления по работе с предприятиями транспорта Альфа-Банка Максим Жила.