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ГК "Ростов-Дон" продлил контракт с Владленой Бобровниковой

27 марта 2019, 19:54
Фото: vk.com/rostovhandball
Левая полусредняя ГК "Ростов-Дон" и сборной России Владлена Бобровникова продлила контракт с командой еще на два года, говорится в сообщении в аккаунте клуба в соцсети.⠀

Владлена Бобровникова выступает за ростовский гандбольный клуб уже 7 лет. За это время спортсменка становилась олимпийской чемпионкой, победителем Кубка ЕГФ, чемпионкой России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Не так давно Владлена во второй раз стала мамой. Дочери гандболистки Арии всего несколько месяцев. В своем Instagram во вторник 26 марта 2019 года блондинка опубликовала фото с крестин ребенка.

Также ранее сообщалось, что контракт с гандбольным клубом продлила правая крайняя команды "Ростов-Дон" и сборной России Марина Судакова. Спортсменка также проведет в ростовском клубе последующие два года.

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