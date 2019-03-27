ГК "Ростов-Дон" продлил контракт с Владленой Бобровниковой

Владлена Бобровникова выступает за ростовский гандбольный клуб уже 7 лет. За это время спортсменка становилась олимпийской чемпионкой, победителем Кубка ЕГФ, чемпионкой России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Не так давно Владлена во второй раз стала мамой. Дочери гандболистки Арии всего несколько месяцев. В своем Instagram во вторник 26 марта 2019 года блондинка опубликовала фото с крестин ребенка.
Также ранее сообщалось, что контракт с гандбольным клубом продлила правая крайняя команды "Ростов-Дон" и сборной России Марина Судакова. Спортсменка также проведет в ростовском клубе последующие два года.