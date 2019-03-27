Иск на 9 млн рублей передали к застройщику ЖК "Простор-Дом" в Ростове

Заявителем оказалась компания "Строй капитал", которая хочет получить более 9,2 миллиона рублей долга. Иск был передан 20 марта.
Отмечается, что истец к исковому заявлению не приложил документ, подтверждающий уплату госпошлины. Из-за этого заявление оставили без движения. Компании предложили до 15 апреля устранить недочеты.
"Мастер Билдс" является застройщиком ЖК "Простор-Дом" в Ростове на улице Леваневского. Срок ввода в эксплуатацию дома неоднократно менялся.
"Строй капитал" занимается строительством жилых и нежилых зданий.