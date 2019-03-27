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Иск на 9 млн рублей передали к застройщику ЖК "Простор-Дом" в Ростове

27 марта 2019, 14:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск с требованием взыскать крупную сумму с компании "Мастер Билдс", сообщается в документах суда.

Заявителем оказалась компания "Строй капитал", которая хочет получить более 9,2 миллиона рублей долга. Иск был передан 20 марта.

Отмечается, что истец к исковому заявлению не приложил документ, подтверждающий уплату госпошлины. Из-за этого заявление оставили без движения. Компании предложили до 15 апреля устранить недочеты.

"Мастер Билдс" является застройщиком ЖК "Простор-Дом" в Ростове на улице Леваневского. Срок ввода в эксплуатацию дома неоднократно менялся.

"Строй капитал" занимается строительством жилых и нежилых зданий.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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