На первом канале расскажут о конфликте защитника ФК "Ростов" и супруги

В конце февраля текущего года жена футболиста Ивана Новосельцева Катерина Кейру выложила пост в Instagram, в котором говорилось о предательстве близкого человека. Как оказалось позже, дело касается махинаций с недвижимостью. В конце прошлой недели Катерина Кейру обратилась к болельщикам, попросив у них поинтересоваться у футболиста, где находится его жена, и собирается ли он интересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка.
"Пока не выйдет передача, мы ничего говорить не можем. На первом канале она уже должна выйти на днях, и будет посвящена конкретно этой теме", - рассказала PR-менеджер.
Сейчас Катерина Кейру находится в Ростове, но, как стало известно, на матч, который состоится в субботу, она не собирается.