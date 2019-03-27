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На первом канале расскажут о конфликте защитника ФК "Ростов" и супруги

27 марта 2019, 12:22
Фото: instagram.com/novoseltseva_katerina
На первом канале выйдет в эфир программа, в которой расскажут о конфликте защитника ФК "Ростов" Ивана Новосельцева и его супруги, сообщила RostovGazeta PR-менеджер Катерины Кейру.

В конце февраля текущего года жена футболиста Ивана Новосельцева Катерина Кейру выложила пост в Instagram, в котором говорилось о предательстве близкого человека. Как оказалось позже, дело касается махинаций с недвижимостью. В конце прошлой недели Катерина Кейру обратилась к болельщикам, попросив у них поинтересоваться у футболиста, где находится его жена, и собирается ли он интересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка.

"Пока не выйдет передача, мы ничего говорить не можем. На первом канале она уже должна выйти на днях, и будет посвящена конкретно этой теме", - рассказала PR-менеджер.

Сейчас Катерина Кейру находится в Ростове, но, как стало известно, на матч, который состоится в субботу, она не собирается.

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#Новости#Эксклюзив#Общество
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