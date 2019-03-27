На первом канале расскажут о конфликте защитника ФК "Ростов" и супруги

В конце февраля текущего года жена футболиста Ивана Новосельцева Катерина Кейру выложила пост в Instagram, в котором говорилось о предательстве близкого человека. Как оказалось позже, дело касается махинаций с недвижимостью. В конце прошлой недели Катерина Кейру обратилась к болельщикам, попросив у них поинтересоваться у футболиста, где находится его жена, и собирается ли он интересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка.