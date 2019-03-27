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Регоператор заставил загрузить строймусор из контейнера обратно в «Газель»

27 марта 2019, 13:40
Фото: ООО "ГК "Чистый город"
В центре Ростова-на-Дону, на пересечении пер. Гвардейского и ул. Текучева, двое правонарушителей попытались подкинуть строительный мусор на чужую контейнерную площадку.

Они подъехали к контейнеру на «Газели» и начали выгружать бесчисленное количество мешков. Сотрудники управления экологического контроля ГК «Чистый город» оказались рядом, зафиксировали правонарушение и объяснили молодым людям, что в данном случае они нарушают закон. После чего нарушители загрузили все мешки с мусором из контейнера обратно в транспортное средство и уехали.

«Сотрудники экоконтроля хотят донести до нарушителей, что закон необходимо соблюдать. Для вывоза строительного мусора необходимо заключить дополнительный договор с региональным оператором. Но нельзя строительные отходы сбрасывать на контейнерные площадки. Если каждый из нас начнет с себя, то и проблема будет решена. А пока мы продолжим ежедневно проводить рейды, и вся информация о зафиксированных правонарушениях будет направлена в уполномоченные контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер», - прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Происшествия
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