Регоператор заставил загрузить строймусор из контейнера обратно в «Газель»

«Сотрудники экоконтроля хотят донести до нарушителей, что закон необходимо соблюдать. Для вывоза строительного мусора необходимо заключить дополнительный договор с региональным оператором. Но нельзя строительные отходы сбрасывать на контейнерные площадки. Если каждый из нас начнет с себя, то и проблема будет решена. А пока мы продолжим ежедневно проводить рейды, и вся информация о зафиксированных правонарушениях будет направлена в уполномоченные контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер», - прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.