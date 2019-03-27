Российского посла в Литве не пустили на заседание суда

Так, пишет газета «Известия», Удальцов подтвердил, что по протоколу российские дипломаты должны присутствовать на заседании суда в случае, когда судят граждан РФ.
Отмечается, что судебные заседания по делу о событиях 13 января были инициированы в Литве в 2016 году. По утверждениям литовской прокуратуры, люди, вышедшие на акции протеста в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами. Однако, никаких доказательств не предоставлено.
Отмечается, что в числе подсудимых есть двое россиян: Юрий Мель, который был задержан в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный, живущий в балтийской республике.