Российского посла в Литве не пустили на заседание суда

Глава российской дипмиссии в республике Александр Удальцов заявил о том, что российские дипломаты, в том числе посол РФ в Литве, не были допущены к заседанию суда в Вильнюсе, где 27 марта должен быть вынесен приговор гражданам страны Юрию Мелю и Геннадию Иванову по делу о событиях 13 января 1991 года.

Так, пишет газета «Известия», Удальцов подтвердил, что по протоколу российские дипломаты должны присутствовать на заседании суда в случае, когда судят граждан РФ. Отмечается, что судебные заседания по делу о событиях 13 января были инициированы в Литве в 2016 году. По утверждениям литовской прокуратуры, люди, вышедшие на акции протеста в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами. Однако, никаких доказательств не предоставлено. Отмечается, что в числе подсудимых есть двое россиян: Юрий Мель, который был задержан в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный, живущий в балтийской республике.