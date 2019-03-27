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Столкновения с правоохранителями на митинге в Магасе начали провокаторы

27 марта 2019, 17:09
По данным источника сайта NewsTracker в правоохранительных органах, в ходе протестного митинга в Магасе провокаторы сами начали нападать на стражей правопорядка.

В распоряжении издания NewsTracker имеется видеозапись с места происшествия, которая была сделана в среду в Магасе. На кадрах отчетливо заметно, что несколько мужчин целенаправленно вызывают беспорядки среди митингующих и провокационно себя ведут. Они рушат ограду и швыряют с граждан стулья, после чего скрываются с места проведения митинга.

Сотрудники полиции и Росгвардии в целях сохранения порядка во время митинга и минимизирования количества пострадавших попытались оттеснить агрессивно настроенных мужчин. На тех же кадрах видно, как правоохранители действуют с максимальной осторожностью и слаженностью. Именно благодаря их работе удалось избежать массовых беспорядков в Магасе.

Отмечается, что на видео отчетливо можно разглядеть лица людей, которые попытались спровоцировать агрессию.

Напомним, что массовые протесты в Магасе начались во вторник. В среду протестующие ушли из столицы и перекрыли движение по трассе «Кавказ».

#Новости#Общество#Видео
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