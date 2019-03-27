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Усиливать границу с Украиной в Ростове не собираются из-за "провокаций"

27 марта 2019, 10:32
Фото: mil.ru
Границу с Украиной в Ростовской области не станут усиливать из-за заявления депутата о провокациях со стороны Незалежной, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

На днях во время пресс-конференции депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов сказал о том, что Ростов-на-Дону находится сейчас на передовой линии "холодной войны". По словам депутата, кто бы не стал президентом Украины, "это будет проамериканский человек".

"Абсолютно точно сейчас будут разжигаться оппозиционные настроения в Ростовской области. Ведь, по сути, Ростов-на-Дону уже в настоящее время находится на передовой линии "холодной войны" - и это все должны понимать", - сказал Емельянов.

Он подчеркнул, что в в ближайшее время стоит ждать провокаций со стороны Украины, вероятно, будет задействована "пятая колонна" в самой Ростовской области.

"Госграницу усиливать из-за этого заявления депутата не станут. В настоящий момент на границе все спокойно, никто не решится со стороны Украины провести какие-то провокации", - говорит источник.

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