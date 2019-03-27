Усиливать границу с Украиной в Ростове не собираются из-за "провокаций"

На днях во время пресс-конференции депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов сказал о том, что Ростов-на-Дону находится сейчас на передовой линии "холодной войны". По словам депутата, кто бы не стал президентом Украины, "это будет проамериканский человек".