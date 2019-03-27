В РФ рассматривают перспективы поставок сжиженного газа в Ливан

В сообщении отмечается, что российские нефтегазовые компании уже работают с Ливаном по поставкам нефти, и готовы обсуждать перспективы экспорта сжиженного газа. Кроме того, российские компании выразили свою готовность принять участие в создании и усовершенствовании электроэнергетических объектов Ливана, а также в поставках сопутствующего оборудования. Об этом 27 марта сообщило агентство RNS.