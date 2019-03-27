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В РФ рассматривают перспективы поставок сжиженного газа в Ливан

27 марта 2019, 16:42
Фото: government.ru
Министерство энергетики России опубликовало сообщение, в котором говорится о возможности наладки поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Ливанскую Республику.

В сообщении отмечается, что российские нефтегазовые компании уже работают с Ливаном по поставкам нефти, и готовы обсуждать перспективы экспорта сжиженного газа. Кроме того, российские компании выразили свою готовность принять участие в создании и усовершенствовании электроэнергетических объектов Ливана, а также в поставках сопутствующего оборудования. Об этом 27 марта сообщило агентство RNS.

Сейчас российская компания “Новатэк” входит в международный консорциум, который занимается разведкой и добычей углеводородов на ливанском шельфе. Кроме “Новатэка” в проекте участвует компании Total (Франция) и Eni (Италия).

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