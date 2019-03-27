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Posted 27 марта 2019, 05:55

Published 27 марта 2019, 05:55

Modified 1 октября, 13:29

Updated 1 октября, 13:29

В Ростове 30 марта ограничат движение в районе "Ростов-Арены"

В Ростове 30 марта ограничат движение в районе "Ростов-Арены"

27 марта 2019, 05:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Сюжет
Новости Ростова
Из-за футбольного матча "Ростова" с "Уралом" в южной столице ограничат движение автотранспорта, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Так, с 16.30 до 23.00 будет ограничено движение транспортных средств по съезду с Южного подъезда к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу до Левобережной.

Также с 21.00 до 23.00 движение ограничат по Магистральной от Южного подъезда до Левобережной.

С 15.00 до 23.00 движение автомобилей будет прекращено по дороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона "Ростов-Арена".

#Общество#Новости Ростова#Новости
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