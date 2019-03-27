В Ростове 30 марта ограничат движение в районе "Ростов-Арены"

Posted 27 марта 2019, 05:55
Published 27 марта 2019, 05:55
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
Так, с 16.30 до 23.00 будет ограничено движение транспортных средств по съезду с Южного подъезда к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу до Левобережной.
Также с 21.00 до 23.00 движение ограничат по Магистральной от Южного подъезда до Левобережной.
С 15.00 до 23.00 движение автомобилей будет прекращено по дороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона "Ростов-Арена".
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