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В Ростове задержан предполагаемый посредник по делу полковника Захарченко

27 марта 2019, 13:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
В Ростове-на-Дону задержан Василий Критинин, предполагаемый посредник по делу о взятках полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере двух миллиардов рублей. В квартирах полковника оперативники обнаружили около 8,5 миллиарда рублей в разной валюте.

Деньги и имущество Захарченко арестовали в 2017 году. Также был арестован бывший адвокат Захарченко Виктор Белевцов, которого заподозрили в передаче денег полковнику от бизнесмена.

"Еще одного посредника при передаче взяток Захарченко задержали в Ростове. Он уже этапирован в Москву, материалы на арест Критинина уже поступили в Басманный суд", - отметил источник.

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