В Ростове задержан предполагаемый посредник по делу полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере двух миллиардов рублей. В квартирах полковника оперативники обнаружили около 8,5 миллиарда рублей в разной валюте.
Деньги и имущество Захарченко арестовали в 2017 году. Также был арестован бывший адвокат Захарченко Виктор Белевцов, которого заподозрили в передаче денег полковнику от бизнесмена.
"Еще одного посредника при передаче взяток Захарченко задержали в Ростове. Он уже этапирован в Москву, материалы на арест Критинина уже поступили в Басманный суд", - отметил источник.