В Ростове задержан предполагаемый посредник по делу полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере двух миллиардов рублей. В квартирах полковника оперативники обнаружили около 8,5 миллиарда рублей в разной валюте.