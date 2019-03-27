В Сочи полицейский допустил ДТП, в котором пострадали трое мужчин

В результате Lada Priora обвиняемого врезалась в припаркованный автомобиль, в котором находились двое молодых людей 16 и 17 лет. От удара машину виновника ДТП выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 20-летнего водителя.