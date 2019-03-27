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В Сочи полицейский допустил ДТП, в котором пострадали трое мужчин

27 марта 2019, 10:17
Фото: kuban.sledcom.ru
Трое молодых людей получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП, спровоцированного в Сочи сотрудником полиции, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснило следствие, ночью 23 марта 2019 года 30-летний оперуполномоченный уголовного розыска не справился с управлением автомобиля, двигаясь по Курортному проспекту в Хостинском районе.

В результате Lada Priora обвиняемого врезалась в припаркованный автомобиль, в котором находились двое молодых людей 16 и 17 лет. От удара машину виновника ДТП выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 20-летнего водителя.

После этого полицейский допустил еще одно столкновение с Kia Rio, движущимся по проезжей части.

В результате ДТП с переломами и ушибами госпитализировали двоих несовершеннолетних из припаркованного автомобиля и 20-летнего водителя ВАЗ.

Сам виновник получил телесные повреждения и находится в больнице, от проведения медицинского освидетельствования он отказался.

Следователь назначил проведение судебно-химической экспертизы с целью определения наличия, либо отсутствия у него в крови алкоголя или наркотиков, рассматривают вопрос помещения фигуранта под арест.

ПО факту происшествия возбудили уголовное дело.

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#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
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