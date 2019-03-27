В Сочи полицейский допустил ДТП, в котором пострадали трое мужчин

Как выяснило следствие, ночью 23 марта 2019 года 30-летний оперуполномоченный уголовного розыска не справился с управлением автомобиля, двигаясь по Курортному проспекту в Хостинском районе.
В результате Lada Priora обвиняемого врезалась в припаркованный автомобиль, в котором находились двое молодых людей 16 и 17 лет. От удара машину виновника ДТП выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 20-летнего водителя.
После этого полицейский допустил еще одно столкновение с Kia Rio, движущимся по проезжей части.
В результате ДТП с переломами и ушибами госпитализировали двоих несовершеннолетних из припаркованного автомобиля и 20-летнего водителя ВАЗ.
Сам виновник получил телесные повреждения и находится в больнице, от проведения медицинского освидетельствования он отказался.
Следователь назначил проведение судебно-химической экспертизы с целью определения наличия, либо отсутствия у него в крови алкоголя или наркотиков, рассматривают вопрос помещения фигуранта под арест.
ПО факту происшествия возбудили уголовное дело.