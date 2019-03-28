ГК «Чистый город» и «Экоцентр» научат, как складировать отходы правильно

Отдельные вопросы вызывает у жителей Ростова-на-Дону и области такая категория отходов, как строительный мусор, образованный в результате капитального ремонта или возведения нового здания. Строительные отходы нельзя сбрасывать на контейнерные площадки для ТКО. Такие инциденты являются правонарушением, на которое часто идут нерадивые предприниматели или «серые» перевозчики. Только за март таких нарушений было зафиксировано более 10. Избавиться от строительного мусора в рамках закона – просто! Достаточно заключить дополнительный договор с региональным оператором.