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Имущество завода "Эскорт" в Новочеркасске снова попробуют продать

28 марта 2019, 10:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростовской области на торги выставлено имущество обанкротившегося завода "Эскорт" в Новочеркасске, следует из документов в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Новый аукцион по продаже имущества был назначен конкурсным управляющим предприятия на 16 мая. На торгах представят порядка 40 лотов, в которые вошли производственное оборудование, цеха и автотранспорт. Кроме того, одним из лотов представлена база отдыха в Багаевском районе. Начальная цена всех лотов составила свыше 811,59 миллиона рублей.

Это уже вторая попытка продать имущество предприятия. Первые торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей.

Предприятие ООО "Эскорт" было запущено в 2005 году на производственных мощностях Новочеркасского завода нефтяного машиностроения.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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