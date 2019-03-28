Имущество завода "Эскорт" в Новочеркасске снова попробуют продать

Новый аукцион по продаже имущества был назначен конкурсным управляющим предприятия на 16 мая. На торгах представят порядка 40 лотов, в которые вошли производственное оборудование, цеха и автотранспорт. Кроме того, одним из лотов представлена база отдыха в Багаевском районе. Начальная цена всех лотов составила свыше 811,59 миллиона рублей.