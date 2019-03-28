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Клиенты Альфа-Банка получили доступ к мобильному платежному сервису Mir Pay

28 марта 2019, 08:32
Фото: freepik / freepik.com
С 28 марта 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оплачивать товары и услуги при помощи российского мобильного платежного сервиса Mir Pay.

Услуга доступна для держателей карт «Мир», обладающих Android-смартфонами с поддержкой технологии NFC.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» — как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay, которое уже доступно в Play Market.

Приложение доступно для операционных систем Android начиная с версии 6.0.Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay не обязательно.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

В настоящее время банки-эквайеры завершают подготовку своих POS-терминалов для приема бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любой торговой точке, где установлен POS-терминал с функцией бесконтактной оплаты.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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