Клиенты Альфа-Банка получили доступ к мобильному платежному сервису Mir Pay

Приложение доступно для операционных систем Android начиная с версии 6.0.Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay не обязательно.