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Конкурс отзывов в Ростове-на-Дону от 2ГИС

28 марта 2019, 09:13
Фото: freepik / freepik.com
Знаете, где самый вкусный кофе в Ростове-на-Дону, самый крутой спортзал или самый удобный супермаркет?

Пусть об этом узнают все! Делитесь отзывами в 2ГИС и помогайте другим пользователям делать правильный выбор.

А чтобы писать отзывы было интереснее, мы объявляем конкурс! С 28 марта по 11 апреля напишите не менее 5 отзывов о любых компаниях и местах Ростова-на-Дону и примите участие в розыгрыше призов. О них — в нашей подборке.

Каждые 5 отзывов — это отдельный шанс на победу. Победителей мы выберем с помощью генератора случайных чисел среди всех авторов отзывов, выполнивших условия. Их имена объявим у себя в Инстаграме и в группе Спецагентов 2ГИС ВКонтакте 12 апреля.

#Новости#Общество
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