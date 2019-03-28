Конкурс отзывов в Ростове-на-Дону от 2ГИС

Пусть об этом узнают все! Делитесь отзывами в 2ГИС и помогайте другим пользователям делать правильный выбор.
А чтобы писать отзывы было интереснее, мы объявляем конкурс! С 28 марта по 11 апреля напишите не менее 5 отзывов о любых компаниях и местах Ростова-на-Дону и примите участие в розыгрыше призов. О них — в нашей подборке.
Каждые 5 отзывов — это отдельный шанс на победу. Победителей мы выберем с помощью генератора случайных чисел среди всех авторов отзывов, выполнивших условия. Их имена объявим у себя в Инстаграме и в группе Спецагентов 2ГИС ВКонтакте 12 апреля.