Лопырева призналась, что гадости в соцсети ей пишут только соотечественники

Виктория опубликовала очередное фото в купальнике, продемонстрировав поклонникам прекрасную фигуру после рождения сына. Многие подписчики похвалили блондинку за то, как она следит за собой. Сама девушка охотно отвечала на комментарии под постом.
Одна из подписчиц спросила у Лопыревой, представители всех ли национальностей, подписанные на звезду в соцсетях, пишут ей гадости, либо это отечественная черта. На что Виктория ответила, что иностранцы пишут только приятные вещи или не пишут вообще.
Также модель рассказала, что прекрасно чувствует себя в Майами и ей хорошо подходит влажный климат этой местности.
А на вопрос, где сейчас находится ее ребенок, Лопырева отшутилась, что он фотографирует.