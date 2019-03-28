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Лопырева призналась, что гадости в соцсети ей пишут только соотечественники

28 марта 2019, 19:22
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Известная уроженка Ростова-на-Дону модель Виктория Лопырева сообщила, что чаще всего негатив в комментариях к ее постам в соцсетях исходит от соотечественников, она написала об этом в Instagram.

Виктория опубликовала очередное фото в купальнике, продемонстрировав поклонникам прекрасную фигуру после рождения сына. Многие подписчики похвалили блондинку за то, как она следит за собой. Сама девушка охотно отвечала на комментарии под постом.

Одна из подписчиц спросила у Лопыревой, представители всех ли национальностей, подписанные на звезду в соцсетях, пишут ей гадости, либо это отечественная черта. На что Виктория ответила, что иностранцы пишут только приятные вещи или не пишут вообще.

Фото: instagram.com/lopyrevavika

Также модель рассказала, что прекрасно чувствует себя в Майами и ей хорошо подходит влажный климат этой местности.

А на вопрос, где сейчас находится ее ребенок, Лопырева отшутилась, что он фотографирует.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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