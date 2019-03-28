Лопырева призналась, что гадости в соцсети ей пишут только соотечественники

Одна из подписчиц спросила у Лопыревой, представители всех ли национальностей, подписанные на звезду в соцсетях, пишут ей гадости, либо это отечественная черта. На что Виктория ответила, что иностранцы пишут только приятные вещи или не пишут вообще.