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Лучшие студенты пройдут стажировку в правительстве Ростовской области

28 марта 2019, 08:57
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Победители федерального конкурса студентов "Диалог на равных – перезагрузка" пройдут стажировку в правительстве Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

С 2019 года конкурс проводится в новом формате дискуссионных клубов студентов и направлен на создание системы по отбору талантливых учащихся вузов для дальнейшей стажировки в органах исполнительной власти.

Отбор проводят в два этапа - сначала тестирование и выявление индивидуальных способностей, затем выполнение практического задания. В среду объявили мена трех победителей, которые и будут стажироваться в правительстве.

Ростовская область выступила первым регионом проекта, заявки на участие в конкурсе подавали более 300 человек.

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