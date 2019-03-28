Лучшие студенты пройдут стажировку в правительстве Ростовской области

С 2019 года конкурс проводится в новом формате дискуссионных клубов студентов и направлен на создание системы по отбору талантливых учащихся вузов для дальнейшей стажировки в органах исполнительной власти.
Отбор проводят в два этапа - сначала тестирование и выявление индивидуальных способностей, затем выполнение практического задания. В среду объявили мена трех победителей, которые и будут стажироваться в правительстве.
Ростовская область выступила первым регионом проекта, заявки на участие в конкурсе подавали более 300 человек.