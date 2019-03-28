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МРСК Юга сократила расходы и увеличила прибыль более чем в два раза

28 марта 2019, 16:43
Фото: Pixabay
Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга в 2018 году более чем в два раза увеличила чистую прибыль, сообщил генеральный директор компании Борис Эбзеев.

Основные показатели работы МРСК Юга, входящей в группу компаний «Россети», были озвучены в четверг на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. По словам Бориса Эбзеева, в 2018 году чистая прибыль компании достигла 1,12 миллиарда рублей. Это более чем в два раза больше показателя 2017 года.

При этом выручка МРСК Юга составила 36,3 миллиарда рублей, рост год к году в 1,25 раза. Руководитель объяснил это тем, что одновременно с ростом выручки компания сократила свои расходы.

«Обеспечено выполнение поставленной правительством России целевой задачи — снижения подконтрольных операционных расходов на 2-3% относительно 2017 года», - отметил Эбзеев.

Учитывая более чем успешное завершение финансового года, МРСК Юга планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 561 миллион рублей.

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