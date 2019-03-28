Опубликованы наименования самых популярных в России автомобилей

Газета «Известия» пишет, что наиболее востребованным в России классическим универсалом стал Lada Largus, продажи которого в прошлом году составили 44,1 тыс. единиц. Второе место занимает Lada Vesta — универсалы этого семейства (SW и SW Cross) приобрели 43,3 тыс. российских покупателей. Третье место — Lada Kalina, выбранная 11,6 российскими потребителями. Четвертое место у универсала Kia Ceed — 8,5 тыс. единиц. Пятое место за Ford Focus Wagon: в прошлом году было продано 4,6 тыс. таких машин.