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Опубликованы наименования самых популярных в России автомобилей

28 марта 2019, 14:36
Фото: pxhere.com
Эксперты «Автостата» провели исследование, составив рейтинг самых продаваемых в России классических универсалов по итогам прошлого года. Так, в целом за прошедший год россияне приобрели 126,2 тыс. новых машин в кузове универсал.

Газета «Известия» пишет, что наиболее востребованным в России классическим универсалом стал Lada Largus, продажи которого в прошлом году составили 44,1 тыс. единиц. Второе место занимает Lada Vesta — универсалы этого семейства (SW и SW Cross) приобрели 43,3 тыс. российских покупателей. Третье место — Lada Kalina, выбранная 11,6 российскими потребителями. Четвертое место у универсала Kia Ceed — 8,5 тыс. единиц. Пятое место за Ford Focus Wagon: в прошлом году было продано 4,6 тыс. таких машин.

Отмечается, что в топ-10 популярных на российском рынке универсалов по итогам 2018 года также вошли: Lada Granta (3,6 тыс. ед.), Renault Dokker (1,9 тыс. ед.), Peugeot 3008 (1,3 тыс. ед.), Volkswagen Caddy (1,2 тыс. ед.) и Subaru Outback (1,2 тыс. ед.).

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