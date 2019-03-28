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Переселенцы получат землю в рамках программы «Дальневосточный гектар»

28 марта 2019, 14:43
Фото: pxhere.com
Гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат заявил о том, что участники госпрограммы по содействию переселению соотечественников в Россию из-за рубежа получат в безвозмездное пользование участок земли на Дальнем Востоке.

Новая мера поддержки вступит в законную силу с 28 марта. Соотечественники смогут выбрать землю в девяти регионах Дальнего Востока, а с 1 августа 2020 года — в Республике Бурятия и Забайкальском крае, пишет газета «Известия».

Отмечается, что для подачи заявления на получение «дальневосточного гектара» у них должны быть оформлены страховой полис и СНИЛС. Также необходима подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Помимо паспорта гражданина иностранного государства и перечисленных документов, подается заявление на получение земли.

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