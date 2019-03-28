Переселенцы получат землю в рамках программы «Дальневосточный гектар»

Новая мера поддержки вступит в законную силу с 28 марта. Соотечественники смогут выбрать землю в девяти регионах Дальнего Востока, а с 1 августа 2020 года — в Республике Бурятия и Забайкальском крае, пишет газета «Известия».
Отмечается, что для подачи заявления на получение «дальневосточного гектара» у них должны быть оформлены страховой полис и СНИЛС. Также необходима подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Помимо паспорта гражданина иностранного государства и перечисленных документов, подается заявление на получение земли.