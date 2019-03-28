По ту сторону реформы

«Например, в Миллерово на 35 тыс. жителей установлено всего 220 контейнеров. Мощностей не хватает. С утра наши мусоровозы вывозят мусор, а к обеду контейнеры снова полные. Планируется, что в будущем, в Миллеровском районе будет установлено 700 площадок и более 2200 контейнеров. Но и в самом городе тоже нужно поставить как минимум тысячу накопителей мусора, – отмечает директор ООО «Экосервис» Евгений Гнездилов. – Однако гораздо сложнее ситуация обстоит в тех поселениях, где до сих пор практикуется пакетированный сбор мусора. Маршруты спецтехники приходится организовывать так, чтобы мусоровоз подъезжал не к местам накопления, а к каждому дому, за пакетом с мусором».