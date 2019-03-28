По ту сторону реформы

Основной целью реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами задумывалось формирование современной, экологически безопасной отрасли. С созданием высокотехнологичных комплексов по сбору, сортировке, переработке и утилизации мусора. Однако за три месяца работы в новом формате удалось лишь частично ликвидировать несанкционированные свалки и предотвратить появление новых. Какие сложности преодолевает сегодня региональный оператор Миллеровского МЭОК, разбирался корреспондент RostovGazeta.
Эксперты сходятся во мнении, что первый квартал реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами так и не внес кардинальных перемен в «мусорную» отрасль. И проблемы, с которыми региональные операторы столкнулись в начале своего пути, остаются актуальными и поныне. По-прежнему не хватает контейнеров. Не оборудованы места накопления для крупногабаритных и твердых коммунальных отходов. Дороги и подъездные пути в большинстве сельских поселений пребывают в ненадлежащем состоянии, не позволяя проехать спецтехнике.
«Например, в Миллерово на 35 тыс. жителей установлено всего 220 контейнеров. Мощностей не хватает. С утра наши мусоровозы вывозят мусор, а к обеду контейнеры снова полные. Планируется, что в будущем, в Миллеровском районе будет установлено 700 площадок и более 2200 контейнеров. Но и в самом городе тоже нужно поставить как минимум тысячу накопителей мусора, – отмечает директор ООО «Экосервис» Евгений Гнездилов. – Однако гораздо сложнее ситуация обстоит в тех поселениях, где до сих пор практикуется пакетированный сбор мусора. Маршруты спецтехники приходится организовывать так, чтобы мусоровоз подъезжал не к местам накопления, а к каждому дому, за пакетом с мусором».
В таких условиях, безусловно, вести речь об автоматизации процесса, об экономии времени и топлива не приходится. Среди всех семи территорий Миллеровского МЭОКа выгодно выделяются лишь отдельные поселения Верхнедонского района. При поддержке администрации, в Шумилинском сельском поселении были в полном объеме оборудованы площадки накопления ТКО. Контейнерных мощностей не хватает и в Казанском сельском поселении, не смотря на то, что жители еще задолго до реформы, за свой счет, установили 1200 накопителей. Также, Верхнедонской район, является единственной территорией Миллеровского МЭОК, где оборудованы два места накопления крупногабаритных отходов.
«Больше никто из муниципалитетов пока не спешит на помощь», – констатирует Евгений Гнездилов.
Усугубляет ситуацию и невысокий для деятельности регионального оператора тариф. В нем не учтены расходы на транспортирование отходов. «А расходы – колоссальные, – соглашается директор ООО «Экосервис». Расстояние до лицензированного полигона достигает 180 км. Так и получается, что мусоровоз в селе по одному пакету соберет отходы, доставит их на полигон, а рабочий день уже закончился».
Тем не менее, сельскому населению новый тариф на коммунальную услугу отнюдь не кажется низким. И, несмотря на законодательные требования, плату за обращение с ТКО, в среднем, вносят лишь порядка 30% граждан. Да и среди юридических лиц договор с ООО «Экосервис» заключили лишь 5%.
Большой фронт работы регионального оператора приходится на перерасчет квитанций. Люди обращаются в абонентские отделы и колл-центр на некорректно выставленные платежи, документально подтверждая количество проживающих в помещении. Такая ситуация сложилась практически у всех региональных операторов, и вызвана существенными расхождениями в базе данных. Например, по данным ИВЦ, в Миллерово проживает 29 тыс. человек. А по данным Росреестра – 35 тыс. Вот и остается региональному оператору самостоятельно докапываться до сути, вносить изменения в базу данных.
«К счастью, обращений по перерасчету квитанций становится меньше, поскольку за первые месяцы работы мы успешно подкорректировали данные», – говорит Евгений Гнездилов.
В дальнейших планах регионального оператора – наращивание мощностей технического парка. Для охвата новых территорий ООО «Экосервис» планирует приобрести порядка 10 единиц современных мусоровозов. Под строительство современного мусороперерабатывающего комплекса на севере области уже выделен земельный участок. Планируется проведение изысканий, позволяющих перейти к этапу проектирования.