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Призером FINAWARD 2018 стал банк "Центр-инвест"

28 марта 2019, 13:11
Фото: centrinvest.ru
Банк "Центр-инвест" стал призером премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD-2018 журнала "Банковское обозрение", сообщил пресс-центр компании.

Банк и его инклюзивная программа "Добрый театр"стал победителем среди социальных проектов. Экспертное жюри, в которое вошли 150 человек, высоко оценили работу компании в этом направлении и отметили программу как пример благотворительности и соцподдержки.

"В Международный день театра, в Год театра в России особенно приятно получить такую высокую оценку нашего доброго проекта. Сегодняшнее признание - это вдохновение для реализации новых добрых идей, которых у банка "Центр-инвест" ещё очень много", - комментируют создатели программы, пресс-служба банка.

Свою социально-образовательную программу "Центр-инвест" реализует в сотрудничестве с музтеатром Ростова. Программа помогает детям из детских домов, многодетных семей и инклюзивных классов приобщиться к культуре и привлекает к волонтерской деятельности сотрудников банка.

Компания реализует направленную на благополучие нынешнего и будущих поколений корпоративную соцответственность, которая нацелена на положительные перемены в общественной жизни. В социальную сферу банк вложил более 1 миллиарда рублей, уделяя особое внимание сфере образования, проблемам экологии, поддержке талантливой молодежи и предпринимательства, а также повышению финансовой грамотности граждан.

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