Призером FINAWARD 2018 стал банк "Центр-инвест"

"В Международный день театра, в Год театра в России особенно приятно получить такую высокую оценку нашего доброго проекта. Сегодняшнее признание - это вдохновение для реализации новых добрых идей, которых у банка "Центр-инвест" ещё очень много", - комментируют создатели программы, пресс-служба банка.