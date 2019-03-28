Ростовский эксперт рассказал, почему занимается озеленением в Краснодаре

"Мэр города Евгений Алексеевич Первышов предложил работу, тему. Я собирался несколько лет заняться формированием зеленого каркаса города, над чем и буду работать в Краснодаре. Это проект, рассчитанный минимум на 10 лет", - сообщил Водяник.
Эксперт отметил, что в Ростове ему не удалось продвинуть проекты по озеленению. "Я последние пять лет только этим и занимался: предлагал городу такие проекты. Но городу это не нужно. Я ездил по стране на мероприятия и Общественной палаты РФ, и по приглашениям других городов. Решил, что достаточно лекций и разговоров, пора приступать к практическим делам", - заявил Водяник.
По словам советника, Ростов входит в число пяти городов, в которых еще в 60-70-е годы был создан зеленый каркас города. "Я ставил вопрос о том, чтобы его восстановить и начать адаптировать к современным условиям. Я имею в виду конфигурацию, размеры и так далее. Тем более есть изменение климата, потепление: в городе становится все жарче и суше. Плюс запыленность. То есть работы достаточно много", - рассказал советник мэра.
По его словам, в Краснодаре зеленого каркаса нет. "Когда принимали решение, то этот город был очень маленьким, проблемы системного озеленения не стояли так остро. Сейчас Краснодар - город-миллионник, и эти вопросы становятся ребром. Такое мнение и у главы города, и у губернатора", - добавил Водяник.
Как рассказал эксперт, в четверг он уже находится в Краснодаре и исполняет свои служебные обязанности.
Александр Водяник закончил Ростовский Государственный университет. Работал в Ростовском городском управлении по зеленому строительству и цветоводству в должностях от инженера-дендролога до генерального директора. Был руководителем «Донской цветочной компании», главой Ботанического сада РГУ. Является помощником секретаря Общественной палаты РФ и региональным представителем Французской федерации ландшафтных архитекторов.