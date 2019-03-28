Ростовский эксперт рассказал, почему занимается озеленением в Краснодаре

Эксперт отметил, что в Ростове ему не удалось продвинуть проекты по озеленению. "Я последние пять лет только этим и занимался: предлагал городу такие проекты. Но городу это не нужно. Я ездил по стране на мероприятия и Общественной палаты РФ, и по приглашениям других городов. Решил, что достаточно лекций и разговоров, пора приступать к практическим делам", - заявил Водяник.