Серийная воровка туй появилась в Ростове

Как сообщил приславший видео подписчик, женщину уже замечали за воровством деревьев в других районах. Как сделали вывод жители дома из других видео, злоумышленница подъезжает Mitsubishi ASX, оставляет машину там, где ее не видно, и идет пешком похищать саженцы.