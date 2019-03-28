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Серийная воровка туй появилась в Ростове

28 марта 2019, 13:16
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону камеры видеонаблюдения зафиксировали воровство трех туй на Профинтерна, 31, сообщили жители дома в городском паблике.

Как сообщил приславший видео подписчик, женщину уже замечали за воровством деревьев в других районах. Как сделали вывод жители дома из других видео, злоумышленница подъезжает Mitsubishi ASX, оставляет машину там, где ее не видно, и идет пешком похищать саженцы.

"Зачем людям украшать город, тратить деньги и время, если приедет такая баба и украдет красоту"", - пишет автор поста.

Пользователи советуют посадить вместо туй шиповник или барбарис, кто-то даже предложил метод радикальней - "растяжку на туе поставьте с краской несмываемой".

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#Новости#Происшествия
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