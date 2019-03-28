В 2018 году из Ростовской области переехали две тысячи жителей

В сообщении Ростовстата сказано, что наибольшую долю во внешнем миграционном обороте, без учета внутриобластных перемещений, составил обмен населением Ростовской области с другими регионами России (83,4%). Так, число выбывших в другие регионы РФ превысило число прибывших на 3868 человек, в то время как, в 2017 году – на 2989 человек. Наиболее активный обмен населением отмечался с Краснодарским краем, Москвой и Московской областью.