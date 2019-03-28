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В 2018 году из Ростовской области переехали две тысячи жителей

28 марта 2019, 14:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
В Ростовской области в 2018 году отмечена миграционная убыль населения, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

Так, за минувший год из региона уехали 2,3 тысячи граждан, а переехали в область всего 1,9 тысячи человек.

В сообщении Ростовстата сказано, что наибольшую долю во внешнем миграционном обороте, без учета внутриобластных перемещений, составил обмен населением Ростовской области с другими регионами России (83,4%). Так, число выбывших в другие регионы РФ превысило число прибывших на 3868 человек, в то время как, в 2017 году – на 2989 человек. Наиболее активный обмен населением отмечался с Краснодарским краем, Москвой и Московской областью.

Втрое сократился в 2018 году по сравнению с 2017 годом миграционный прирост при обмене населением со странами ближнего зарубежья - до 1,4 тысячи человек.

Число ростовчан, переехавших в дальние зарубежные страны, превысило число прибывших из этих стран на 8 человек, в то время как, в 2017 году по данному потоку отмечался миграционный прирост (282 человека).

Чаще всего поводом для смены места жительства служили причины личного, семейного характера, причины связанные с работой и необходимостью получения образования.

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