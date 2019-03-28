В феврале в Ростовской области упало число выданных потребкредитов

Всего в феврале 2019 года в Ростовской области было выдано свыше 41,3 тысячи кредитов на потребительские цели. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель вырос на 1,7%. Эти значения позволили региону занять седьмое место в списке российских субъектов.
Всего в феврале 2019 года в России было выдано 1,36 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. "Это самый низкий показатель выдачи потребкредитов за месяц, начиная с сентября 2017 года, то есть за последние 1,5 года", - говорится в сообщении НБКИ.
Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (64,6 тысячи единиц), Московской области (59,5 тысячи единиц), Краснодарском крае (50,3 тысячи единиц), Республике Башкирия (48,2 тысячи единиц) и Республике Татарстан (45,1 тысячи единиц).