В феврале в Ростовской области упало число выданных потребкредитов

Всего в феврале 2019 года в России было выдано 1,36 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. "Это самый низкий показатель выдачи потребкредитов за месяц, начиная с сентября 2017 года, то есть за последние 1,5 года", - говорится в сообщении НБКИ.