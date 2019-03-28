В Ростовской области каждый второй километр дорог не соответствует нормам

"Доля дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в Ростовской области на сегодняшний день составляет 47,8%, то есть практически каждый второй километр дорог в Ростовской области не соответствует нормам", - рассказал Гойда.
По его словам, такие цифры возникают из-за недостатка финансов, выделяемых на ремонт дорог.
"Принято постановление о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт дорог, на основании которого разработаны нормативы финансовых затрат. Согласно этим нормам, на содержание региональных дорог нужно 7,6 миллиарда рублей в год, а мы, к сожалению, можем выделить 2,9 миллиарда рублей, что составляет 39% от необходимых средств", - сообщил спикер.
Он подчеркнул, что по этим нормативам в Ростовской области должно капитально ремонтироваться 309 километров автодорог, просто ремонтироваться — 313 километров, но в 2019 году вместо этих цифр у нас получится 95 и 309 километров.