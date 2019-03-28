В Ростовской области каждый второй километр дорог не соответствует нормам

"Принято постановление о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт дорог, на основании которого разработаны нормативы финансовых затрат. Согласно этим нормам, на содержание региональных дорог нужно 7,6 миллиарда рублей в год, а мы, к сожалению, можем выделить 2,9 миллиарда рублей, что составляет 39% от необходимых средств", - сообщил спикер.