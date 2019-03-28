ВТБ в два раза увеличил финансирование программы «Мир без слез» в регионах

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев акцентировал внимание на том, что в 2019 году банк выделил свыше семидесяти пяти миллионов рублей на оказание благотворительной помощи в рамках проекта. Эта сумма практически в два раза превышает бюджет прошлого года. За пятнадцать лет существования программы объем ее финансирования составил порядка четырехсот миллионов рублей. Ерофеев добавил, что сотрудничество бизнес-сектора и государства выведет на новый уровень работу по созданию в России условий равного доступа к качественным медуслугам для детей.