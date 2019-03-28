ВТБ в два раза увеличил финансирование программы «Мир без слез» в регионах

В этом году проект рассчитан на медицинские учреждения двадцати двух российских городов (в общем — двадцать пять акций). Ряд организаций примут участие в программе «Мир без слёз» впервые. Объемы пожертвований для больниц региона увеличены с полутора до трех миллионов рублей, а для медицинских организаций столицы они составят три с половиной миллиона. Об этом сообщает издание «Новые известия».
Благотворительная программа «Мир без слёз», цель которой — улучшение качества медуслуг через поддержку государственных учреждений детского здравоохранения, является ежегодной и была запущена в 2003 году. С момента старта проекта более сотни детских больниц в пятидесяти двух регионах страны получили материальную поддержку на покупку технологического оборудования, дорогих медикаментов и расходных материалов. Отправить заявку на конкурс и стать участником может любое детское медицинское учреждение.
Как правило, участники акции — маленькие пациенты, которых ожидает праздничное представление и вручение памятных подарков. В 2019 году в традиционном спектакле персонажи мультфильма «Маша и медведь» поделятся основными правилами здорового образа жизни.
Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев акцентировал внимание на том, что в 2019 году банк выделил свыше семидесяти пяти миллионов рублей на оказание благотворительной помощи в рамках проекта. Эта сумма практически в два раза превышает бюджет прошлого года. За пятнадцать лет существования программы объем ее финансирования составил порядка четырехсот миллионов рублей. Ерофеев добавил, что сотрудничество бизнес-сектора и государства выведет на новый уровень работу по созданию в России условий равного доступа к качественным медуслугам для детей.