Афиша от RostovGazeta: выставка о теле, Ария и экспериментальный фестиваль

"Люди голову теряют" - это спектакль, посвященный наступившей весне. Все лучшие стихи и песни причудливо переплетаются с прозой, и вот зрители увидят множество историй о любви, которые касаются каждого из нас. Во время спектакля каждый из зрителей сам сможет задуматься о том, что же ему дарит способность любить?