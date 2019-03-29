Афиша от RostovGazeta: выставка о теле, Ария и экспериментальный фестиваль

Posted 29 марта 2019, 08:38
Published 29 марта 2019, 08:38
Modified 1 октября, 13:31
Updated 1 октября, 13:31
Место №1 - Художественная галерея Ростов. Что - Поэтический вечер "РАМКИ". Когда – ПТ, 19.00
В этот вечер соберутся истинные мастера слова, чтобы поделиться с вами своей поэзией. В числе выступающих: Андрей Котенко, Эмиль Авдо, Алексей Печорский, Роман Кузнецов, Влад Виски, Александр Овечко и другие. Все будет происходить в декорациях сюрреалистичной выставки.
Место №2 - Арт-центр MAKARONKA. Что – фестиваль "Срез IX". Когда – СБ, 21.00
Это фестиваль экспериментальной музыки, который собирает на своей сцене музыкантов различных жанров. В этом году фестиваль пройдет в 10-й раз. Перед гостями выступят техно-группа "ДЕВЕРЬ", "Марьевы Слезы" и Reutoff, Krokar. Весна – это время экспериментов и возможность выйти за рамки обыденного и прикоснуться к чему-то непохожему.
Место №3 – Театр "Человек в кубе". Что – спектакль "Люди голову теряют". Когда - СБ, 20.00
"Люди голову теряют" - это спектакль, посвященный наступившей весне. Все лучшие стихи и песни причудливо переплетаются с прозой, и вот зрители увидят множество историй о любви, которые касаются каждого из нас. Во время спектакля каждый из зрителей сам сможет задуматься о том, что же ему дарит способность любить?
Место №4 – Свободное пространство "Циферблат". Что – встреча с режиссером Владимиром Фокиным. Когда – ВС, 20.30
Владимир Фокин — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер. Он известен по таким фильмам: "Пятый ангел", "Дом для богатых", "Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны", "ТАСС уполномочен заявить". На творческой встрече каждый сможет лично пообщаться с режиссером и задать интересующие вопросы.
Место №5 – КСК "Экспресс". Что – концерт группы Ария. Когда – СБ, 19.00
"Ария" — советская и российская хеви-метал-группа. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Ария организовала тур по городам России с программой в поддержку нового альбома "Проклятье морей". В лонгплей вошли 11 новых песен, а также в концертный сет-лист войдут как песни с нового альбома, так и нетленные хиты из золотого фонда "АРИИ".
Место №6 – Галерея современного искусства "16-я Линия". Что – выставка "Внутри человека". Когда – ПТ, 18.00
Основной замысел проекта – научиться понимать себя, свое тело и свой организм. На этой выставке можно все: кричать с удовольствием на экспонат, откапывать человеческий скелет в археологической песочнице и даже испытать самый длинный орган в нашем теле. Несмотря на то, что экспонаты выполнены в виде бизибордов – детских развивающих игрушек-тренажеров, эта занимательная анатомия будет интересна и взрослым.
Место №7 – "Ростов-Арена". Что – мачт "Ростов-Урал". Когда – СБ, 19.00
Матч состоится в рамках чемпионата России. В прошедшем матче ФК "Ростов" обыграл ФК "Рубин" и смог прервать беспроигрышную серию. На сегодняшний день команда занимает шестую строчку в турнирной таблице, а наши соперники по игре "Урал" – 13 место.
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