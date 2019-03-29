Бельгия сожалеет о третьем отказе британских депутатов по проекту Brexit
29 марта 2019, 19:09
Фото: pxhere.com
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель высказал свое сожаление из-за еще одного негативного решения парламента Великобритании по соглашению о выходе страны из Европейского Союза.
Отказ британских депутатов по проекту соглашения Brexit является уже третьим по счету. Тем временем, из-за результатов голосования, глава Евросовета Дональд Туск объявил об экстренном совете Евросоюза. Об этом 29 марта сообщило издание RT.