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Бывшего главу села осудили под Ростовом за аферы с земельными участками

29 марта 2019, 09:49
Фото: pxhere.com
В Ростовской области суд приговорил к лишению свободы бывшего главу Щепкинского сельпо Сергея Быковского, который незаконно приобрел земельные участки, сообщили в региональном УФСБ.

"Мужчина заключал на подконтрольных ему инвалидов договоры аренды муниципальных участков. После этого он получал на них право собственности по заниженной стоимости", - пояснили в управлении.

Мужчина передавал в государственные органы фиктивные документы, в которых говорилось, что на участках есть дома.

По данным управления, фигурант получил 48 участков на 33 миллиона рублей.

По данным фактам завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

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#Новости#Происшествия
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