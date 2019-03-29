Бывшего главу села осудили под Ростовом за аферы с земельными участками

"Мужчина заключал на подконтрольных ему инвалидов договоры аренды муниципальных участков. После этого он получал на них право собственности по заниженной стоимости", - пояснили в управлении.
Мужчина передавал в государственные органы фиктивные документы, в которых говорилось, что на участках есть дома.
По данным управления, фигурант получил 48 участков на 33 миллиона рублей.
По данным фактам завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.