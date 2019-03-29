Эксклюзивный экземпляр первой книги «Гарри Поттера» продали за $92 тыс

Так, пишет газета «Известия», экземпляр был напечатан в числе первых пяти сотен книг. В нем были допущены многочисленные ошибки, в том числе в названии (была пропущена буква в слове «философский» на тыльной стороне обложки). Около трехсот копий из первого издания были отданы библиотекам.